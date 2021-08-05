Damon Albarn announced for End Of The Road Festival

Damon Albarn is the latest artist announced for this year’s End Of The Road Festival.
He joins a line up that also includes Hot Chip, Sleaford Mods, Stereolab, Jonny Greenwood, The Comet Is Coming and Shirley Collins.
As well as Albarn, other new additions include Crack Cloud, Sipho, Balimaya Project, Loraine James and Anna B Savage.
Also added to the bill are Kiran Leonard, Wesley Gonzalez, BABii, Gwenifer Raymond, Broadside Hacks, Sam Akpro, The Umlauts, Tiberius b, John Francis Flynn, Michael Clark and Joe Goddard (DJ).
Meanwhile, Uncut will be hosting a number of Q&As on site during the festival – check back here for further details!
The final line-up for End Of The Road Festival is:
HOT CHIP
KING KRULE
SLEAFORD MODS
DAMON ALBARN (SPECIAL GUEST)
STEREOLAB
JONNY GREENWOOD
LITTLE SIMZ
JOHN GRANT
THE COMET IS COMING
ARAB STRAP
ARLO PARKS
GIRL BAND
SHIRLEY COLLINS & THE LODESTAR BAND
FIELD MUSIC
SQUID
BLACK COUNTRY, NEW ROAD
ROMARE
DRY CLEANING
RICHARD DAWSON
WARMDUSCHER
ANNA MEREDITH
JANE WEAVER
KIKAGAKU MOYO
ALTIN GUN
CRACK CLOUD
HEN OGLEDD
GIRL RAY
ALICE BOMAN
SORRY
SCALPING
VANISHING TWIN
BIG JOANIE
THE GOON SAX
JIM GHEDI
SIPHO
LONELADY
JERKCURB
DARREN HAYMAN
AHMED FAKROUN
MODERN NATURE
BILLY NOMATES
PENELOPE ISLES
KATY J PEARSON
JUST MUSTARD
GWENNO & ANGHARAD DAVIES perform live score to “Bait”
ANTELOPER (Jaimie Branch & Jason Nazary)
FENNE LILY
W. H. LUNG
BDRMM
KEELEY FORSYTH
WILLIAM DOYLE
DANA GAVANSKI
AUNTIE FLO (DJ)
ALL WE ARE
STUDIO ELECTROPHONIQUE
TENESHA THE WORDSMITH
TRASH KIT
SARATHY KORWAR
AOIFE NESSA FRANCES
PVA
BALIMAYA PROJECT
JOHN
THE GOA EXPRESS
PAN AMSTERDAM
JUNIOR BROTHER
ELIJAH WOLF
CAROLINE
LORAINE JAMES
YARD ACT
RED RIVER DIALECT
LAZARUS KANE
DRUG STORE ROMEOS
ZULU ZULU
THE GOLDEN DREGS
ANNA B SAVAGE
KIRAN LEONARD
CHUBBY & THE GANG
MODERN WOMAN
WU-LU
WESLEY GONZALEZ
BABii
ME REX
BINGO FURY
CMAT
REGRESSIVE LEFT
GWENIFER RAYMOND
EVE OWEN
JONNY DILLON
BROADSIDE HACKS
THE UMLAUTS
LEE PATTERSON
SLEEP EATERS
SAM AKPRO
TIBERIUS B
MARTHA ROSE
PAT T SMITH
MERMAID CHUNKY
OLDBOY
WILLY TEA TAYLOR
JOHN FRANCIS FLYNN
MICHAEL CLARK
FORTITUDE VALLEY
MELIN MELYN
JAMES LEONARD HEWITSON
JOE GODDARD (DJ)
TOM RAVENSCROFT (DJ)